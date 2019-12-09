أمريكا تعاقب مسئولين متحالفين مع مادورو

فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات على اثنين من المسئولين المتحالفين مع نظام مادورو السابق في فنزويلا، وذلك بموجب القانون الأمريكي الذي يجيز معاقبة أي شخص مسئول حالي أو سابق في حكومة فنزويلا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن كلا من جوستافو أدولفو فيزكاينو جيل، وخوان كارلوس دوجارت بادرون، استغلا منصبيهما كمسئولين حكوميين في مجال الهجرة والهوية بفنزويلا؛ لإثراء أنفسهم بشكل فاسد على حساب الفنزويليين الباحثين عن خدمات جوازات السفر.



وأوضحت أنه كان يتم تحصيل رسوم باهظة من طالبي جواز السفر ورشاوي، واستفاد منها هذان المسئولان الفاسدان، وتم بيع بعض جوازات السفر للمواطنين من غير الفنزويليين، ولم يتلق المتقدمون الآخرون جوازات سفر أبدًا، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم شعب فنزويلا والرئيس المؤقت جايدو والجمعية الوطنية.