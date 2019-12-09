رئيس جامعة الفيوم: نفذنا 10 آلاف عملية جراحية مجانا لأبناء المحافظة

قال أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة لديها 18 كلية، ومعهدين، واحد منهم يعد الأول في تخصصه خاص بالبحوث الاستراتيجية بدول حوض النيل، لافتا إلى أن مجلس الجامعة نجح أيضًا في الحصول على موافقة بإنشاء كليتين، واحدة منهم ستكون مختصة بالعلوم السمكية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عددهم 2000، في مقابل 32 ألف طالب، وهذا العدد مقبول جدا.

ولفت "جابر"، إلى أن المستشفى الجامعي تقوم بدور جيد جدا في خدمة المواطنين من أبناء المحافظة، متابعا: "لدينا جميع أنواع التخصصات في المستشفيات، ولدينا نحو 1200 سرير، ونفذنا 10 آلاف عملية جراحية مجانا".

وأوضح أن الجامعة هي بيت الخبرة الأساسي لكل المشروعات في محافظة الفيوم وخصوصا القطاع الهندسي.

وتابع: "ساهمنا في كل الحملات القومية، مثل 100 مليون صحة، ومواجهة سرطان الثدي أيضًا".