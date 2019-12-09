واشنطن تؤكد دعمها للإصلاح والسلام في العراق

أكد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايك بينس، اليوم، لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح دعم بلاده لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح والسلام.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايك بينس، وتم خلاله بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عموما، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين".



وأكد بينس، بحسب البيان، دعمه لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح والسلام، ونبذ العنف، مشيرا إلى "أهمية احترام وحماية إرادة العراقيين وخياراتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية".



فيما أكد الرئيس العراقي الحرص على أن تكون الحلول للأوضاع الحالية استجابة للقرار الوطني العراقي بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وبالطرق السلمية، وبما يحفظ الأمن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة، ويصون حق التعبير والتظاهر السلمي، ويعزز التصدي لكل محاولات التدخل في شئون البلد الداخلية والعبث بأمنه.



وشدد صالح، على ضرورة نبذ العنف والحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وصون حق أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وبما يليق بدولة ديمقراطية، مع التأكيد على دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات ومنع الخروقات والتجاوز على المواطنين والأمن العام".