رئيس جامعة سوهاج: أجرينا 19 ألف عملية بتكلفة 25 مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن دعم الدولة لمحافظات الصعيد أصبح أمرا واقعا، لافتا إلى أن هناك تنمية حقيقية تحدث الآن في الصعيد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه بالرغم من أن عمر الجامعة 13 سنة فقط، إلا أنها استطاعت بجهود أبنائها أن تصبح من أفضل 100 جامعة على مستوى الوطن العربي، لافتا إلى أن جامعة سوهاج تسير بخطوات متميزة.

وقال "عزيز"، إن الجامعة تنظم قوافل طبية متميزة للمساهمة في العمل المجتعي وكذلك لزيادة الثقافة المجتمعية، موضحًا أن مستشفى سوهاج الجامعي تخدم حوالي 70% من أبناء المحافظة.

وتابع: "أجرينا 19 ألف عملية بتكلفة 25 مليون جنيه خلال هذا العام"، منوها أن مستشفى الجامعة يتردد عليها 170 ألف مواطن في السنة، وتجري 80 ألف عملية جراحية، وتستقبل 60 ألف حالة طوارئ في السنة.