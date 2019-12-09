حورية فرغلي تتجاهل "استدعاء ولي عمرو" وتغيب عن العرض الخاص

تغيبت الفنانة حورية فرغلي عن عرضها الخاص للفيلم السينمائي استدعاء ولي عمرو الذي أقيم داخل سينما جلاكسي وسط حضور جميع أبطال العمل.



لم يكشف منتج الفيلم أو المخرج عن اسباب تغيب حورية فرغلي عن العرض الخاص، بينما حضر كل من الفنان صبري فواز والفنان محمد عز والفنان محمد يونس والفنانة ندي بهجت وآخرون.



الفيلم من إنتاج وائل عامر وهو من إخراج أحمد البدري وتأليف محمد سمير مبروك، وحضر الفيلم عدد آخر من الفنانين كضيوف وتهنئة الأبطال أنفسهم.



وآخر أعمال الفنانة حورية فرغلي هو مسلسل مملكة الغجر مع الفنانة فيفي عبده، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، ليكون التعاون الأول بين الفنانتين.