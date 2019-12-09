الإثنين.. دورة لتنمية مهارات البيع لعمال شركات السياحة

أعلنت غرفة شركات السياحة عن فتح باب الاشتراك فى برنامج تدريبي متميز لتنمية مهارات العاملين بالشركات السياحية؛ لتنمية مهارات البيع للعاملين بشركات السياحة الاثنين المقبل.



ويحتوى البرنامج على تدريب العاملين على فهم احتياجات العميل بشركات السياحة ورغباته وتقديم الحلول والخيارات التي ترضي العميل وتعزز من أرباح الشركة، إضافة إلى تدريب العاملين على مهارات البيع الاستشاري بالعمل على مساعدة العميل في حل أى مشكلات أو عقبات، ويحقق ذلك ثقة للعميل في الاستعانة بك على المدى الطويل وحسن التعامل مع العميل، وتقديم البرامج طويلة الأجل بدلًا من عروض الأسعار المنخفضة.