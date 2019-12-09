"اعترفات تليمة".. القرضاوي لم يكن يعرف مرسي

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو من حوار لعصام تليمة، مدير مكتب القرضاوي خلال برنامج "الشهادة" المذاع على الجزيرة مباشر، والذي يدلي فيه بشهادته على جماعة الإخوان.

وأوضح تليمة، أن يوسف القرضاوي كان رافضًا لفكرة ترشح الجماعة للرئاسة، وأرسل لهم رسالة بذلك، وكذلك مهدي عاكف، مشيرا إلى أن القرضاوي لم يكن يعرف الدكتور محمد مرسي نهائيا.

وعلق الباز، قائلا: "إن بعض قيادات مجلس الشورى لجماعة الإخوان كانوا رافضين لفكرة الترشح للرئاسة، ولكن القيادات كانت لها أطماع".

واستعرض الباز، تاريخ 3 اجتماعات لمجلس شورى الجماعة حول الترشح للرئاسة، موضحا أن الاجتماع الأول عقد يوم 16 مارس 2012، ومجلس شورى الجماعة فيه حوالي 110 إخواني منهم 81 عضوا رفضوا الترشح للرئاسة، ولكن الجماعة لم تتخذ قرارها بعد الاجتماع.

وأضاف أن الاجتماع الثاني عقد في 27 مارس 2012، وفي هذه المرة رفض 61 عضوا الترشح للرئاسة، ومورست ضغوط على 20 عضوا من أعضاء مجلس شورى الإخوان للموافقة.

واستطرد أنه في 31 مارس 2012، وافق 56 عضوا ورفض 52 آخرين، وتحفظ 2 من الأعضاء على إبداء آرائهم حول قرار الترشح للرئاسة، وبعدها تم ترشيح خيرت الشاطر.

وعلق الباز، أن هذه الاجتماعات تكشف أن الجماعة تحايلت على فكرة الشورى نفسها من أجل إرضاء أطماع القيادات.