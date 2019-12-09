القوات العراقية تشدد إجراءاتها في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن القوات القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية في عموم العاصمة العراقية بغداد.



وقال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، إن القوات الأمنية تشدد من إجراءاتها الأمنية في عموم العاصمة مع انتشار أمني كثيف ضمن ساحات التظاهر تحسبا من وقوع أي طارئ.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات العراقية اتخذت كافة الأمور الأمنية لتأمين الساحات ومنع وقوع أي خرق يوم غد الثلاثاء.