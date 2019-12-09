الأبيض يشيد بدور مصر في التواصل مع شباب العالم

أكد خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا، اهتمام الدولة المصرية بتمكين الشباب الإفريقي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع شباب العالم بصفة عامة، وشباب القارة الأفريقية بصفة خاصة.



جاء ذلك خلال استقبال السفير اليوم الإثنين، مجموعة من الشباب الكيني المشارك في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 - 17ديسمبر الجارى، وذلك قُبَيل توجههم إلى مصر للمشاركة في المنتدى.



وأعرب السفير المصري عن سعادته بمشاركة الشباب الكيني في منتدى شباب العالم، موضّحًا أن المنتدى يوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى على نحو يُعزِزْ قيم التعايش السلمي وتقبل الآخر.



فيما عبر الشباب الكيني خلال اللقاء عن اهتمامهم بالمشاركة في المنتدى الذي تابعوا فعالياته على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت منذ انطلاقه عام ٢٠١٧، وعرضوا خلفياتهم الدراسية والأكاديمية والأهداف التي يرغبون في تحقيقها جراء مشاركتهم.