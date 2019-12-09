شركة تولو أويل تقود أسهم أوروبا للانخفاض

تراجعت أسهم أوروبا، الإثنين، مدفوعة بهبوط لأسهم تولو أويل بعد أن تنحى الرئيس التنفيذي للشركة عن منصبه، وتخلت الشركة العاملة في التنقيب عن النفط والغاز عن دفع توزيعات أرباح، بينما ضغطت بيانات ضعيفة من الصين أيضا على المعنويات.



وبلغت أسهم تولو، التي تواصل مواجهة مشكلات في أصول إنتاج رئيسية في غانا، أدنى مستوى في 19 عاما عقب الإعلان.



ووفقا لرويترز، تراجع مؤشر قطاع الطاقة الأوسع نطاقا 1% متصدرا القطاعات الفرعية الخاسرة في أوروبا مع انخفاض أسعار النفط.



وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بعد أن ارتفع ما يزيد على 1% يوم الجمعة، بعد تقرير قوي للوظائف الأمريكية.



واليوم، أظهرت بيانات من الصين انكماش الصادرات في نوفمبرللشهر الرابع على التوالي، في أحدث مؤشر على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من أثر حرب تجارية ممتدة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة.



وكبح سهم تيسكو البريطانية لمتاجر التجزئة خسائر المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 4.6% بعد أن قالت الشركة: إنها قد تبيع أنشطتها الآسيوية.



بينما ارتفع سهم أوسرام 14.9% بفعل تكهنات بأن إيه.إم.إس المتخصصة في أجهزة الاستشعار قد تقدم عرضا أعلى لشراء الشركة الألمانية.