الأمم المتحدة: تقديم الدعم اللازم لمواجهة الطوارئ في اليمن

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون البيئة، أنجر انديرسون، أنها تدرك حجم الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها اليمن، وستعمل على تقديم الدعم اللازم لمواجهة الاحتياجات الطارئة لليمن.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقاء القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس، توفيق الشرجبي، اليوم الإثنين، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون البيئة، أنجر انديرسون، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ cop 25 المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد.



وبحث الجانبان خلال اللقاء، مشروع الخطة الوطنية للتكيف وتقييم الاحتياجات التكنولوجية وأنشطة الدعم الصغيرة، وفكرة مشروع إنشاء مركز للإنذار المبكر في جزيرة سقطرى.



وتطرق اللقاء، إلى التهديدات التي يمثلها خزان صافر في البحر الأحمر، في حال استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية ومنعها للفريق الأممي بتقييم وضعه وإجراء الصيانة اللأزمة له.