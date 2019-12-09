مصر تستعد لإطلاق أول منصة رقمية مع إفريقيا

تستعد وزارة الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا بالتعاون مع القطاع الخاص بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع بضرورة إطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا، بما يدعم التجارة الرقمية.



ووجه الرئيس بالعمل على أن تصبح مصر منصة للمعارض رقمية تخدم الإنسانية والبناء والسلام والتقدم والتنمية، مشيرا إلى أن مصر ستقدم كل التسهيلات للمستثمرين للتعاون في مجال الترويج والتسويق لفرص الاستثمارية بالقارة الأفريقية.



بداية قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن مصر قطعا شوطا كبيرا في منظومة التحول الرقمي ولديها إمكانيات كبيرة في خدمة القارة الإفريقية رقميا، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق منصة رقمية مع أفريقيا وستكون أحدث الوسائل للتواصل الرقمي مع دول إفريقيا.



وقال الوزير إن الوزارة بصدد إنشاء أول مركز لتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة ليقدم الأبحاث المطلوبة لمصر ودول القارة في هذه الصناعة الواعدة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع جهات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي من جامعات ومراكز أبحاث وشركات عالمية في دول اليابان وفرنسا وألمانيا والصين وأمريكا لتقديم التجارب الدولية في هذا المجال، بالإضافة لمنح حوافز استثمارية للتواجد داخل مصر بمراكز كبيرة لهذه الصناعة.



وأكد الوزير، أن هناك خطة واضحة للوزارة لتنفيذ مبادرة جديدة لعمل ميثاق للذكاء الاصطناعي تلتزم به جميع الدول الأفريقية خلال عام ٢٠٢٠ مع التركيز على وضع استراتيجية مشتركة للعمل الإفريقي بهذا المجال، وأن هناك اهتماما مصريا بالتعاون مع قارة أفريقيا في مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية الرقمية والربط من خلال الكابلات البحرية.