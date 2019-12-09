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عالم

"تقصي حقائق" حريق مصنع بالخرطوم تعقد أول اجتماعاتها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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ترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة السودانية، محمد علي عبدالله، اليوم الإثنين، أول اجتماع للجنة تقصي الحقائق، حول ملابسات حريق مصنع للسيراميك، في المنطقة الصناعية، شمال الخرطوم الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن وفاة 23 شخصًا، بينهم 4 مصريين.

واستعرض الاجتماع اختصاصات اللجنة، المتمثلة في التقصي في أسباب اندلاع الحريق بالمصنع، وتحديد الجهات التي تسببت فيه، إلى جانب حصر الخسائر المادية والبشرية، والوقوف على الإجراءات الوقائية المتبعة في عمليات التأمين والسلامة، بالإضافة إلى تقديم توصيات محددة بشأن الاحترازات والإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها، في كل المناطق الصناعية، تجنبًا لأي أحداث مماثلة مستقبلًا.

وأوضحت اللجنة أن سلطاتها تتركز في الاطلاع على كل الوثائق والسجلات والمستندات التي تتعلق بالتحقيق، إلى جانب الحصول على الإفادات التي تعين اللجنة في أداء مهامها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة لتقديم الإفادة اللازمة.

ومن المقرر أن تزور اللجنة المصنع المحترق غدًا، للوقوف ميدانيًا على ملابسات الحريق، واستكمال البيانات اللازمة مع جهات الاختصاص، بهدف رفع تقرير اللجنة الختامي لوزير شئون مجلس الوزراء، السفير عمر مانيس.

ويرأس اللجنة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وتضم في عضويتها، وكيل وزراء العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، والصحة، إضافة إلى ممثل للنيابة العامة، المجلس القومي للدفاع المدني، المباحث الجنائية، وولاية الخرطوم.

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