حتيتة يكشف الأسماء المتورطة في السماح بنهب النفط الليبي

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، إن تركيا ستستغل الاتفاق غير الشرعي مع حكومة فايز السراج حول التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، لنهب النفط الليبي.



وكشف حتيتة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الأسماء المتورطة في السماح بنهب النفط الليبي، وهم فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ورئيس المصرف المركزي، ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة النفطية.



ولفت حتيتة إلى أن الأتراك شعروا بالهزيمة بعد القبض على الإرهابي هشام عشماوي، الذي كان مكلفًا من قبل الأتراك والقطريين بتشكيل ما يسمى الجيش المصري الحر، لهذا قرروا تعويض خسارتهم بتوقيع الاتفاق مع السراج.

