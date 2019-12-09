الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جدل بين عمال البترول بعد اعتراض النواب على فصل المتعاطين للمخدرات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:24 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
سادت حالة من الجدل وردود فعل متباينة بين العاملين بشركات البترول، بعد اعتراض مجلس النواب اليوم على مشروع قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة، خلال مناقشة اللجان البرلمانية في اجتماعاتها، لعدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدة ملفات، وكان من أهمها مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة للموافقة عليه بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، وتم رفضه أو تأجيله مؤقتًا لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.

وتباينت ردود فعل العاملين بقطاع البترول ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون، وأكد عدد من العاملين أنه لا بد من تطبيق هذا القانون فورًا لإصلاح الهيكل الإداري للدولة بما فيها شركات البترول، ما يؤدي لمزيد من العمل والإنتاج، بالإضافة إلى أن قطاع البترول يتسم بالجدية بالعمل وكان هناك أقلية يتعاطون المخدرات فهي نسبة ضئيلة لا تذكر ولكن لا بد أيضًا من تطبيق القانون من أجل الأجيال القادمة وحثهم على العمل والجهد للارتقاء بمنظومة الطاقة في مصر.

وهاجم البعض قانون الحكومة في فصل العاملين المتعاطين للمخدرات، وأكدوا أن هناك بعض الزملاء يتعاطون أقراص مخدرة لكنها لعلاج بعض الأمراض التي يعانون منها وليس بغرض التعاطي أو الإدمان، سيظهر خلال تحاليل المخدرات التي ستتم للعاملين، ما يعرض العامل للفصل التعسفي إلى حين إثبات صحة تعطيه الأقراص بسبب العلاج، ومن الممكن أن يسبب أزمات نفسية لهؤلاء العاملين بسبب نظرة زملائهم أثناء التحاليل الذين لا يعلمون مدى احتياجه لهذه الأقراص المخدرة.

وحدد مشروع القانون الجديد، مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظف والتعامل معه حال ثبوت تعاطيه للمخدرات ومنها:
- إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.
- يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.
- في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
- إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.
- يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.
- يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.
- تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.
- يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.

وكان مجلس الوزراء، نفى خضوع كافة المواطنين في الدولة لتحليل تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، في إطار سعي الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، مما ينعكس إيجابًا على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري.

وفي نهاية اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وينص على فصل وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة، مع التدرج في عقوبة الموظف متعاطي المخدرات من خلال الوقف عن العمل أو الوقف والخصم من الأجر، وفي حالة استمراره في التعاطي وعدم التوقف يتم فصله من الخدمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

هل تجتمع الأدلة لإدانة حفيد حسن البنا رسميا بالاغتصاب؟ (فيديو)

منذ يوم

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الحالة الصحية لـ14 طالبًا سقطوا من "لعبة ملاهي" بالدقهلية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

جدل بين عمال البترول بعد اعتراض النواب على فصل المتعاطين للمخدرات

الصور

image description

روز اليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

الأكثر قراءة

الموت يغيب مخرج "شمس الزناتي": وداعًا سمير سيف

طبيب مزيف يسرق 10 آلاف جنيه من مريضة بقصر العيني

الباز يكشف 3 أدلة تثبت تزوير أيمن نور في أوراق رسمية تركية

تفاصيل الحالة الصحية لـ14 طالبًا سقطوا من "لعبة ملاهي" بالدقهلية (فيديو)

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

40 دقيقة من الرياضة يوميا تحميك من أمراض القلب

معهد أبحاث بريطاني: مرض السرطان ليس حكمًا بالإعدام

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

"ميرك آند كو" و"سانوفي" يستحوذان على سوق دواء السرطان

الرئيس نيوز

بشار الأسد: المال القطرى لعب دوراً كبيرا فى إفقار السوريين

محافظ المنوفية: إصلاح عطل خط الغاز الطبيعى فى شبين الكوم

مدبولى للمصريين: أخلصوا نيتكم لله

الأسد: النظام السورى لم يستخدم أسلحة كيماوية والحديث عنه مجرد مسرحيات

منوعات

على غرار "لا كاسا دي بابل".. يسرقون بنكا ثم يعتذرون

سيارة وزير البيئة الألماني الأكثر ضررًا على العالم

تعرف على أفضل شركات النقل الجوي دقة في العالم

إرشادات واجبة التنفيذ لقيادة الدراجات النارية بطريقة آمنة

كشكول

عرضى مسرحى لطلاب "دراسات إسلامية" والعميد: الفن له دور مماثل لخطيب المسجد

بنك المعرفة ينظم ورشة عمل عن "النشر الدولي" بجامعة الأزهر

عمامة الأزهر وعلم مصر.. لوحات فنية لطلاب رياض الأطفال بالبحر الأحمر

قنا الأزهرية تعلن أسماء الفائزات بمسابقة القرأن الكريم بالمنطقة

إسلام سياسي

طالبان ترجح إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية

استغلال المخربين... الإرهابية تسعى لاستغلال حالات "الانتحار" الأخيرة لنشر التشاؤم وإثارة الفوضى

العثور على مقبرة جماعية لمدنيين قتلتهم الميليشيات في العراق

للمرة الأولى.. الجيش الروسي يدخل مدينة "الرقة" معقل "داعش" السابق

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

22 ديسمبر.. دينا الغمري تناقش "أنا اسمي ماما" بمكتبة القاهرة الكبرى

مصطفى شهيب يناقش "ليالي الحنية" مع دينا رامز.. غدًا

غدًا.. مناقشة "أرض النفاق" ضمن حوارات الحكيم بمصر الجديدة

يوسف زيدان عن "ممالك النار": لا أرى فيه إلا عبثًا يلاعب العبث

صفحتنا ع الفيس بوك