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"جماعة العبيد".. عصام تليمة يفضح الإخوان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:15 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالنشاط المهني للكاتب الصحفي سليم عزوز، رغم اختلافه الشديد معه في الاتجاه السياسي، حيث يقدم سليم برنامجًا باسم "الشهادة"، ويذاع على فضائية الجزيرة مباشر.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن سليم عزوز سجل شهادات لعدد من الأشخاص، خلال برنامجه، على فترة حكم الإخوان وما قبلها، وهو دون أن يقصد أوقع جماعة الإخوان في شر أعمالهم.

ولفت الباز، إلى أن سليم عزوز أجرى حوارا مع مدير مكتب القرضاوي، عصام تليمة، والذي سجل فيه شهادات هامة على جماعة الإخوان.

وعرض الباز، مقطع من البرنامج لشهادة تليمة، والذي يقول فيه إن جماعة الإخوان تتعامل مع الأعضاء بتجاهل تام وما يمكن تسميته بعقد الإذعان، فالقيادات لا تقدم لهم شيء، ولكن الأعضاء ملزمون بتقديم كل شيء للجماعة ولم تستشرهم الجماعة في أي شيء يخص القرارات المصيرية مثل النزول للتحرير، أو رابعة، أو أي شيء كله كان يتم بالأمر.

وذكر الباز، أن عصام تليمة يكشف الآن أن الجماعة تتعامل مع أعضائها على أنهم مجموعة من العبيد فقط ينفذون الأوامر. 

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