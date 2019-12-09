22 ديسمبر.. دينا الغمري تناقش "أنا اسمي ماما" بمكتبة القاهرة الكبرى

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى، الكاتبة دينا الغمري لمناقشة وتوقيع كتابها "أنا اسمي ماما"، ويديرها الكاتب والناقد الصحفي مصطفى عبدالله، بمقر المكتبة بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري.



وتقول الغمري عن "أنا اسمي ماما": إنها كتبت هذا الكتاب منذ أن دخل ابني حياتي، ولأسباب خاصة لم أنشره في حينها، أنشره الآن آملة أن يكون الحجر الذي يحرك مياه المحيط، سواء كان هذا المحيط هو القوانين، أو كان نظرة المجتمع والعادات والموروثات التي نعيش بها.



وأضافت: "كتاب من القلب لكل طفل أنظر إليه وأعتبره ابني، أملًا أن يجد أسرة كافلة تحتضنه ويكون ابنًا لها يسعد بها وتسعد به كما أسعد بابني".



"دينا الغمري".. ناشرة وكاتبة أطفال، أخذت من العمل من أجل الأطفال هدفًا لحياتها فعملت في المجال التنموي مع الأطفال منذ سنوات طويلة ولها خبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة لذلك لها نشاطات مختلفة في المجال التنموي سواء مع الهلال الأحمر أو غيره من المجالات الإنسانية.