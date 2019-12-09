أمريكا والمكسيك وكندا يتوصلون لاتفاق تجارى بينهم

توصلت الولايات المتحدة والمسكيك وكندا إلى اتفاق حول التعديلات التي ستتم إضافتها إلى اتفاقية التبادل الحر بغية المصادقة عليها في وقت قريب، وفق ما ذكرت الإثنين قناة "فوكس بيزنس".



قالت القناة المتخصصة بالشئون المالية: "قد يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 24 ساعة بحسب عدد من المصادر، ما يفسح المجال أمام المصادقة على الاتفاقية".



وقال مستشار أمريكي رفيع لفرانس برس: "سنواصل مناقشة المقترح، ولكن ليس هناك أي اتفاق يمكن إعلانه حاليًا".



في أعقاب أشهر طويلة من المفاوضات، وقّعت هذه الدول على النص، وصادق عليه البرلمان المكسيكي.



وتمثّل هذه الاتفاقية صيغة جديدة لاتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية التي تعود إلى 25 عامًا وندد الرئيس دونالد ترامب، بها لدى وصوله إلى البيت الأبيض، معتبرًا أنها تضر بالولايات المتحدة.



كانت الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي، قد عرقلت المصادقة على الاتفاقية الجديدة تحت ضغط النقابات، بانتظار إدخال تعديلات.



من جانبها، أعلنت كندا سابقًا أنّها ستصادق على الاتفاقية فور مصادقة الولايات المتحدة عليها.