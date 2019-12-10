حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: إذا كنت موظفًا تعيش يومًا نشيطًا تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك.



عاطفيًا: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو إلى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافئ وإيجابي.



صحيًا: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط أو تردّدت في اتخاذ الخطوة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.