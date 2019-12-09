عبدالستار حتيتة: المخابرات التركية أشرفت على تعذيب رموز نظام القذافي

قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشئون الليبية، إن الاتفاق الليبي الذي وقع بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بلطجة سياسية أشرف عليه اللوبي القطري التركي.



وأضاف حتيتة، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللوبي القطري التركي داخل ليبيا بعدما خسر أموال وإمكانيات ضخمة تم تخصيصها لزعزعة استقرار عدد من الدول العربية وهم تونس والجزائر ومصر، لجأ إلى توقيع الاتفاق الباطل مع السراج.



وتابع حتيتة، أن الإرهابيين عبدالرحمن اليمني، والباكستاني ظهر الإسلام، كانا يعملان في سجن الهضبة الذي يودع فيه قيادات النظام الليبي السابق، وكانا يشرفان على عمليات التعذيب لرموز نظام القذافي بإشراف المخابرات التركية والقطرية.



وأشار إلى أن مدينة درنة الليبية التي قصفتها الطائرات المصرية، تحتضن قيادات كبيرة لداعش وهو ما ينفيه الإخوان المسلمين، ويؤيدهم الرأي، جمهور ليبي كبير.

