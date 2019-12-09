"غارقة في القمامة".. أحمد موسى يستعرض مشكلات أهالي حلوان على الهواء

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا من منطقة حلوان يرصد مشاكل الأهالي بسبب انتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي.



وقال أحد الأهالي: "نعاني من مشكلة الضغط العالي منذ زمن".



وأضافت سيدة: "هناك الكثير من التقدم الذي حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ولا بد أن نتقدم نحن أيضًا".



وأضاف آخر: "نعيش بطريقة غير آدمية، ونعاني من اقتراب أبراج الضغط العالي من المباني السكنية ونعاني مشاكل كثيرة بسبب هذه الأبراج".



وتابع مواطن آخر: "احنا عايزين حد يبصلنا ويحل المشاكل الكثيرة التي نعاني منها".

