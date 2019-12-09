ألمانيا تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا

تقدمت ألمانيا على النرويج، لتشهد أعلى معدلات لبيع السيارات الكهربائية في أوروبا منذ بداية العالم، لتضع أكبر سوق للسيارات في أوروبا في موقع الريادة الإقليمية على أساس سنوي لأول مرة في هذه الفئة من السيارات.



ومنذ بداية العام وحتى نوفمبر، تم تسجيل 57533 سيارة كهربائية جديدة في ألمانيا، مقابل 56893 سيارة في النرويج، وفقا لإحصائيات وكالات النقل في البلدين.



وشهدت النرويج بيع أكبر عدد من السيارات الكهربائية مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى منذ عام 2010، عندما ظهرت لأول مرة السيارة "نيسان ليف" أول سيارة تعمل ببطارية.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن هذه الأرقام تظهر دليلا جديدا على أن التكنولوجيا بدأت تصبح اتجاها سائدا في قلب صناعة السيارات في أوروبا، حيث تستعد الشركات الألمانية فولكسفاجن و"بي إم دبليو" ودايملر للتركيز بشكل كبير على السيارات الكهربائية.



وبينما ظهرت النرويج كمركز إقليمي في البداية، بفضل الحوافز السخية التي قدمتها الحكومة، فإن عدد سكانها يبلغ حوالي 6.4% من سكان ألمانيا، ولذلك فإن النمو محدود وفي مختلف أنحاء أوروبا، تكثف الحكومات دعمها للتركيز على السيارات الكهربائية.



وقال برنهارد ماتيس، رئيس الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، الأسبوع الماضي، إن "التركيز على الطرازات الكهربائية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية أصبح على أشده".



وأضاف، أن شركات صناعة السيارات الألمانية تعتزم مضاعفة طرازات السيارات الكهربائية التي تنتجها 3 أضعاف لتصل إلى 150 طرازا بحلول عام 2023، واستثمار 50 مليار يورو بحلول عام 2024.