الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

ألمانيا تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:04 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تقدمت ألمانيا على النرويج، لتشهد أعلى معدلات لبيع السيارات الكهربائية في أوروبا منذ بداية العالم، لتضع أكبر سوق للسيارات في أوروبا في موقع الريادة الإقليمية على أساس سنوي لأول مرة في هذه الفئة من السيارات.

ومنذ بداية العام وحتى نوفمبر، تم تسجيل 57533 سيارة كهربائية جديدة في ألمانيا، مقابل 56893 سيارة في النرويج، وفقا لإحصائيات وكالات النقل في البلدين.

وشهدت النرويج بيع أكبر عدد من السيارات الكهربائية مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى منذ عام 2010، عندما ظهرت لأول مرة السيارة "نيسان ليف" أول سيارة تعمل ببطارية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن هذه الأرقام تظهر دليلا جديدا على أن التكنولوجيا بدأت تصبح اتجاها سائدا في قلب صناعة السيارات في أوروبا، حيث تستعد الشركات الألمانية فولكسفاجن و"بي إم دبليو" ودايملر للتركيز بشكل كبير على السيارات الكهربائية.

وبينما ظهرت النرويج كمركز إقليمي في البداية، بفضل الحوافز السخية التي قدمتها الحكومة، فإن عدد سكانها يبلغ حوالي 6.4% من سكان ألمانيا، ولذلك فإن النمو محدود وفي مختلف أنحاء أوروبا، تكثف الحكومات دعمها للتركيز على السيارات الكهربائية.

وقال برنهارد ماتيس، رئيس الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، الأسبوع الماضي، إن "التركيز على الطرازات الكهربائية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية أصبح على أشده".

وأضاف، أن شركات صناعة السيارات الألمانية تعتزم مضاعفة طرازات السيارات الكهربائية التي تنتجها 3 أضعاف لتصل إلى 150 طرازا بحلول عام 2023، واستثمار 50 مليار يورو بحلول عام 2024.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

منذ حوالي 3 ساعات

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

طبيب مزيف يسرق 10 آلاف جنيه من مريضة بقصر العيني

منذ حوالي 7 ساعات

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

الصور

image description

روز اليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

الأكثر قراءة

الموت يغيب مخرج "شمس الزناتي": وداعًا سمير سيف

طبيب مزيف يسرق 10 آلاف جنيه من مريضة بقصر العيني

الباز يكشف 3 أدلة تثبت تزوير أيمن نور في أوراق رسمية تركية

تفاصيل الحالة الصحية لـ14 طالبًا سقطوا من "لعبة ملاهي" بالدقهلية (فيديو)

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

40 دقيقة من الرياضة يوميا تحميك من أمراض القلب

معهد أبحاث بريطاني: مرض السرطان ليس حكمًا بالإعدام

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

"ميرك آند كو" و"سانوفي" يستحوذان على سوق دواء السرطان

الرئيس نيوز

بشار الأسد: المال القطرى لعب دوراً كبيرا فى إفقار السوريين

محافظ المنوفية: إصلاح عطل خط الغاز الطبيعى فى شبين الكوم

مدبولى للمصريين: أخلصوا نيتكم لله

الأسد: النظام السورى لم يستخدم أسلحة كيماوية والحديث عنه مجرد مسرحيات

منوعات

على غرار "لا كاسا دي بابل".. يسرقون بنكا ثم يعتذرون

سيارة وزير البيئة الألماني الأكثر ضررًا على العالم

تعرف على أفضل شركات النقل الجوي دقة في العالم

إرشادات واجبة التنفيذ لقيادة الدراجات النارية بطريقة آمنة

كشكول

عرضى مسرحى لطلاب "دراسات إسلامية" والعميد: الفن له دور مماثل لخطيب المسجد

بنك المعرفة ينظم ورشة عمل عن "النشر الدولي" بجامعة الأزهر

عمامة الأزهر وعلم مصر.. لوحات فنية لطلاب رياض الأطفال بالبحر الأحمر

قنا الأزهرية تعلن أسماء الفائزات بمسابقة القرأن الكريم بالمنطقة

إسلام سياسي

طالبان ترجح إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية

استغلال المخربين... الإرهابية تسعى لاستغلال حالات "الانتحار" الأخيرة لنشر التشاؤم وإثارة الفوضى

العثور على مقبرة جماعية لمدنيين قتلتهم الميليشيات في العراق

للمرة الأولى.. الجيش الروسي يدخل مدينة "الرقة" معقل "داعش" السابق

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

22 ديسمبر.. دينا الغمري تناقش "أنا اسمي ماما" بمكتبة القاهرة الكبرى

مصطفى شهيب يناقش "ليالي الحنية" مع دينا رامز.. غدًا

غدًا.. مناقشة "أرض النفاق" ضمن حوارات الحكيم بمصر الجديدة

يوسف زيدان عن "ممالك النار": لا أرى فيه إلا عبثًا يلاعب العبث

صفحتنا ع الفيس بوك