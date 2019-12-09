الباز: أيمن نور هييجي وهيتحبس في مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهارب أيمن نور زعم أنه بنشر التسجيل الصوتي أمس على قناة "المحور" كشف له أحد الجواسيس، وأسدى له خدمة.

وأكد "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الشخص الذي يتحدث عنه أيمن نور طلب العودة إلى مصر، مقابل فضح أيمن نور بالأدلة والمستندات، ولكن الدولة قالت له "شكرا".

ووجه "الباز"، رسالة إلى أيمن نور، قال فيها: "الجاسوس الذي بينكم يتنقل بين لندن وأسبانيا وقطر وتركيا، وأنت عندك مرشدين كتير، وابحث عن آخر 10 موظفين بقناة الشرق أتتهم أموال من الخارج".

واختتم: "طال الزمن أو قصر، أيمن نور هييجي وهيتحبس في مصر".