"رجال الأعمال": مشكلة الصناعة تبدأ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي، إن هناك عدة عوامل يؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمها مشكلة التمويل، بالإضافة إلى تسويق منتجاتها، مقترحة إنشاء شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكدت اللجنة خلال تصريحات لها، أن مشكلة الصناعة المصرية تبدأ من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن لدينا صناعات كثيرة معتمدة على صناعات مستوردة.



وأوضحت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن مبادرة "مجلس الوزراء" و"المركزي" لدعم الصناعة والمصانع المتعثرة، تساهم بنسبة كبيرة في الارتقاء بالصناعة المصرية، لافتة إلى أن البنك المركزي خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل توفير التمويل لهذا القطاع، خاصة مع ارتفاع الفائدة، وتم صرف نحو 120 مليار جنيه، وجار تخصيص الباقي.