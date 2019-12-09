الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سلامة يكرم "آماك" لتفوق تصميمه لموقع الأهرام الجديد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
طباعة
أكد عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن التصميم الصحفي لموقع الأهرام الجديد جاء اختياره بعد منافسة مع 3 تصميمات أخرى تقدمت بها ثلاث شركات كبرى عاملة في هذا المجال، وتم اختياره بمعرفة لجنة من الهيئة الوطنية للصحافة والأهرام.

وكشف سلامة عن أن شركة "كليكس" شركة مملوكة لمؤسسة كبيرة ولا يملكها أفراد إطلاقًا وكانت ضمن ثلاث شركات كبرى تقدمت لتنفيذ تصميم الموقع، وبادرت الشركة التي يعمل بها مجموعة من الشباب بالعمل الجاد وإطلاق المنصة أون لاين، وتحمس الشباب العاملين بالشركة على المساهمة في مشروع الأهرام الكبير قبل أن توقع العقود حرصًا منهم على العمل مع مؤسسة الأهرام العريقة بما تملكه من كنوز صحفية.

وقال إن الهيئة الوطنية للصحافة طلبت من مؤسسة الأهرام تكريم ابن مؤسسة الأهرام المصمم أيمن حجاج الذى تفوق تصميمه على كل الشركات تقديرًا للجهد الكبير وتشجيعًا للشباب وفتح الآفاق أمامهم.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة قامت بدراسة العقود المقدمة من الشركات لاختيار أنسبها من النواحي الفنية والمادية، وكان عرض كلكيس هو الأنسب من الناحيتين، مع الوضع في الاعتبار أن الهيئة والأهرام لم تدفع مليمًا واحدًا في المراحل السابقة التي استمرت على مدار ستة شهور.

وقال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، إن مشروع المنصة يستهدف في الدرجة الأولى استغلال طاقات الشباب وفتح مجالات للعمل أمام الشباب ويؤدي لمضاعفة حجم العمالة الموجودة وفتح فرص عمل جديدة والتدريب على مهارات الثورة الرقمية ولحاق الإعلام بالركب، وفي القلب مؤسسة الأهرام العريقة، وأن تكلفة المشروع حتى الآن لم تصل حتى إلى عُشر المبالغ التي يتم ترويجها، مع العلم بأن مركز آماك التى تتبع الأهرام ستتولى كل خطوات ومراحل العمل بالكامل بعد إطلاق المنصة.

وشدد ثابت على أن موقع الأهرام سيكون إضافة كبيرة للإعلام الرقمى ليس فى مصر وإنما على مستوى الوطن العربى وأنه فخور بالتصميم الجديد للمنصة والذى ابتكره مركز آماك بالمؤسسة وهو المركز الرائد فى مجاله على مستوى الشرق الأوسط وكشف عن أنه تم عقد 28 اجتماعا للإعداد لإطلاق المنصة الرقمية للأهرام فى مبنى مؤسسة الأهرام وفى مقر الهيئة الوطنية للصحافة وفى وزارة الاتصالات وهى اجتماعات كانت تناقش فى كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة من أجل إنجاز هذا المشروع المهم.

وأشار رئيس تحرير الأهرام إلى أن هناك اهتمام كبير بمنصة الأهرام الرقمية من جانب الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر وأنه يشارك بشكل يومى مراحل الإنجاز فيها من خلال الاتصالات المباشرة أو الاجتماعات التى تعقد سواء فى مبنى الأهرام أو فى مقر الهيئة الوطنية، مشيرًا إلى أن الأهرام هى أكبر الصحف العربية وتتطلع فى كل وقت إلى مسايرة أحدث ما توصل إليه العصر من ابتكارات فى عالم الصحافة والطباعة.

وكان رئيسا مجلس الإدارة والتحرير قد كرما أمس المهندس عادل الحطيبى مدير مركز آماك، والمهندس أيمن حجاج نيابة عن فريق التصميم الذى صمم منصة الأهرام الرقمية تقديرًا لهما على الجهد والابتكار وللإشادة بهذا التصميم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

منذ يوم

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

منذ ساعة و 17 دقيقة

الموت يغيب مخرج "شمس الزناتي": وداعًا سمير سيف

منذ ساعة

الباز يكشف 3 أدلة تثبت تزوير أيمن نور في أوراق رسمية تركية

الصور

image description

روز اليوسف تكرم الخطيب وتهديه وسام الاحترام

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

الأكثر قراءة

الموت يغيب مخرج "شمس الزناتي": وداعًا سمير سيف

طبيب مزيف يسرق 10 آلاف جنيه من مريضة بقصر العيني

الباز يكشف 3 أدلة تثبت تزوير أيمن نور في أوراق رسمية تركية

تفاصيل الحالة الصحية لـ14 طالبًا سقطوا من "لعبة ملاهي" بالدقهلية (فيديو)

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

40 دقيقة من الرياضة يوميا تحميك من أمراض القلب

معهد أبحاث بريطاني: مرض السرطان ليس حكمًا بالإعدام

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

"ميرك آند كو" و"سانوفي" يستحوذان على سوق دواء السرطان

الرئيس نيوز

بشار الأسد: المال القطرى لعب دوراً كبيرا فى إفقار السوريين

محافظ المنوفية: إصلاح عطل خط الغاز الطبيعى فى شبين الكوم

مدبولى للمصريين: أخلصوا نيتكم لله

الأسد: النظام السورى لم يستخدم أسلحة كيماوية والحديث عنه مجرد مسرحيات

منوعات

على غرار "لا كاسا دي بابل".. يسرقون بنكا ثم يعتذرون

سيارة وزير البيئة الألماني الأكثر ضررًا على العالم

تعرف على أفضل شركات النقل الجوي دقة في العالم

إرشادات واجبة التنفيذ لقيادة الدراجات النارية بطريقة آمنة

كشكول

عرضى مسرحى لطلاب "دراسات إسلامية" والعميد: الفن له دور مماثل لخطيب المسجد

بنك المعرفة ينظم ورشة عمل عن "النشر الدولي" بجامعة الأزهر

عمامة الأزهر وعلم مصر.. لوحات فنية لطلاب رياض الأطفال بالبحر الأحمر

قنا الأزهرية تعلن أسماء الفائزات بمسابقة القرأن الكريم بالمنطقة

إسلام سياسي

طالبان ترجح إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية

استغلال المخربين... الإرهابية تسعى لاستغلال حالات "الانتحار" الأخيرة لنشر التشاؤم وإثارة الفوضى

العثور على مقبرة جماعية لمدنيين قتلتهم الميليشيات في العراق

للمرة الأولى.. الجيش الروسي يدخل مدينة "الرقة" معقل "داعش" السابق

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

22 ديسمبر.. دينا الغمري تناقش "أنا اسمي ماما" بمكتبة القاهرة الكبرى

مصطفى شهيب يناقش "ليالي الحنية" مع دينا رامز.. غدًا

غدًا.. مناقشة "أرض النفاق" ضمن حوارات الحكيم بمصر الجديدة

يوسف زيدان عن "ممالك النار": لا أرى فيه إلا عبثًا يلاعب العبث

صفحتنا ع الفيس بوك