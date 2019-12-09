بعد الاستجابة لأهالي جزيرة شطورة.. أحمد موسى يشكر "الري"

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة شكر للمهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، قائلًا، إن هناك أشخاص في البلد تبذل قصارى جهدها لحل مشاكل المواطنين.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "الري" استجابت لأهالي جزيرة شطورة وقامت بحملة نظافة للترع تمهيدًا لتغطيتها.



وتابع: "الأهالي كانوا يشتكون من المصارف والترع، وعلى الفور تمت الاستجابة لشكاوى المواطنين"، مؤكدًا أنه من الواجب شكر هؤلاء الناس في جميع القطاعات التي تستجيب لمطالب المصريين.

