حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:



برج الحمل

مهنيًا: تؤدي الشراكة دورًا في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمرًا وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أو الأطراف الفاعلة.

عاطفيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية.

صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.



برج الثور

مهنيًا: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسرًا للعبور إلى مرحلة أخرى تغير مجرى حياتك.

عاطفيًا: يظهر لك ان خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية.

صحيًا: عليك ان تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرك كثيرًا ويسبب لك متاعب.



برج الجوزاء

مهنيًا: قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ.

عاطفيًا: ابتعد عن المواضيع الحساسة التي تزعج الحبيب، وافتح معه نقاشًا بناء واضح الخطوط.

صحيًا: تستعين بخبرة أحد الأصدقاء ليعلّمك كيف تقوم بالتمارين الخاصة بآلام العنق.



برج السرطان

مهنيًا: محبّة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل.

عاطفيًا: يوفر لك هذا اليوم أوقاتًا عاطفية مميزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتًا طيّبة.

صحيًا: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ.



برج الأسد

مهنيًا: قد تمر بتجربة تتعرض فيها لحرج أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال.

عاطفيًا: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي.

صحيًا: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه.



برج العذراء

مهنيًا: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعودًا وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد ناقشته مليًا مع أرباب العمل ونلت موافقتهم.

عاطفيًا: تضطر الى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب بالأوهام بعيدًا.

صحيًا: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها.



برج الميزان

مهنيًا: مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملًا أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك.

عاطفيًا: يسود الارتباك والفوضى أجواء اليوم، كُن حذرًا حتى لا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية.

صحيًا: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم.



برج العقرب

مهنيًا: لا تتورّط في قضية معقدة وراجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.

عاطفيًا: يظهر لك هذا اليوم أنّ الشريك أكثر وفاءً ممّا كنت تتصور فيرتفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.

صحيًا: قد تضطر الى شراء سلامتك بنفقات كبيرة لكنك لا تستطيع شراء سلامة صحتك.



برج القوس

مهنيًا: إذا كنت موظفًا تعيش يومًا نشيطًا تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك.

عاطفيًا: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافئ وإيجابي.

صحيًا: حاول ان تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.



برج الجدي

مهنيًا: تكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم.

عاطفيًا: تتطلع إلى تعديل أمور كثيرة في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيرًا.

صحيًا: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة.



برج الدلو

مهنيًا: تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة، تشعر بالتعب النفسي وبعدم الاستقرار، ويصعب عليك التواصل مع الآخرين بارتياح، فتفضل الابتعاد عن الأضواء.

عاطفيًا: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما.

صحيًا: كُن حذرًا ومتحفّظًا وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.



برج الحوت

مهنيًا: تفتح اليوم صفحة جديدة من العلاقات، ويبشّرك بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جددًا وقدامى.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميًّا والاستقرار.

صحيًا: الشعور المتقطع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر.