الباز يكشف 3 أدلة تثبت تزوير أيمن نور في أوراق رسمية تركية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن 3 دلائل تثبت تزوير أيمن نور في أوراق رسمية تركية، لمحاولة تضليل الناس.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن أيمن نور عرض على حسابه عبر "تويتر" وثيقة أراد أن يثبت بها أن الفيلا التي اشتراها في تركيا ثمنها 750 ألف ليرة فقط، وهذا كذب، لأن هذا المبلغ لا يشتري منزل على الحدود بين سوريا وتركيا.

وأضاف أن وثيقة شراء الفيلا جاءت بتاريخ 11/11/2019، أي بعد حصول أيمن نور على الجنسية التركية، موضحًا أن التاريخ لو كان صحيحا لوقع أيمن نور بأيمن نور فقط، وليس أيمن نور عبد العزيز، لأن أوراقه الرسمية في تركيا لا يوجد بها كلمة "عبد العزيز".

أما الدليل الثالث، فقال "الباز": "العقد اللي نشره أيمن نور عشان يقول إنه اشتري الفيلا بـ750 ألف ليرة، بالنظر للأعلى سنجد أنه عقد بيع أرض وليس فيلا، أي أن أيمن نور مارس هوايته في التزوير، وأتي بأي عقد وكتب عليه اسمه، ولذلك قام بعدها بحذف هذه الوثائق حتى لا يتم محاكمته بالتزوير".