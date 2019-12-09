مصطفى شهيب يناقش "ليالي الحنية" مع دينا رامز.. غدًا

يحل الكاتب الساخر مصطفى شهيب، غدًا في الرابعة عصرًا، ضيفًا على برنامج "ست الستات"، والذي تقدمه الإعلامية دينا رامز، على قناة صدى البلد.



يتناول اللقاء آخر أعمال "شهيب"، وهو كتاب "ليالي الحنية" الصادر عن دار رواق للنشر والتوزيع.



ومن الكتاب: "أنا حاسس إني مش قادر أواجه أكتر من كده، تعبت من الجري.. الجري من حاجات، والجري ورا حاجات، عايز أصرخ وأقول بس وأعيط شوية وبعدين أرجع تاني للمعركة اللي مابتنتهيش، أنا حاسس إني متورط، حد حط في إيدي سيف وقالي حارب ونسي يسألني هو أنا بعرف أحارب أصلًا ولا لأ؟ أنا خايف موصلش

وخايف أوصل أكتشف إن مش ده أصلًا اللي كنت عايز".



مصطفى شهيب، كاتب شاب، صدرت له عدة أعمال أبرزها "رحلتى من الشك للشك برضه"، و"كل الطرق تؤدي لـ60 داهية"، وأخيرا "ليالي الحنية"، كما يكتب "شهيب" عددًا من المسلسلات الإذاعية، آخرها رمضان الماضي، مسلسل "فيتامين واو"، والذي لقي إعجابًا كبيرًا، إلى جانب عدد من مسرحيات أبرزها للفنان محمد صبحي.