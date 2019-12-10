تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الأرصاد الجوية خلال اليوم الثلاثاء، إضافة إلى اليومين المقبلين.



وقال "شاهين في تصريحات لـ"الدستور" إن الطقس اليوم الثلاثاء، دافئ على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وهناك فرص لسقوط أمطار قليلة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، واضطراب في حالة الملاحة البحرية.



وأضاف "شاهين"، أن غدا الأربعاء سيكون طقس دافيء على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس خالي من الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية.



وأردف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، أن الطقس يوم الخميس سيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية وجميع الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، واحتمال سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تمتد إلى القاهرة.