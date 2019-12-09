اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقي في كربلاء

وقعت اشتباكات، مساء الإثنين، بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين يحاولون اقتحام مبنى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وسط مدينة كربلاء، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز العربية.



وأعلنت شرطة عمليات بغداد، اليوم، رفع حالة التأهب والجاهزية عشية الدعوة لتظاهرات في العاصمة.



وفي ظل الدعوات لمظاهرات حاشدة، غدًا، هدد قيس الخزعلي مسئول جماعة عصائب أهل الحق، من أن تظاهرات الثلاثاء ستشهد سقوط أكبر عدد من القتلى وتدمير ممكن ويصفها بالحدث الخبيث جاء ذلك وفقا لقناة الحدث.



وأصدر متظاهرون بيانًا، مساء اليوم، يتهمون أطرافا عراقية بالسعي إلى تبرير قمع الانتفاضة في بغداد، وحذر البيان من الكتل العراقية وميليشياتها من محاولة الالتفاف على المطالب.