باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان يتبنون خطاب العنف والكراهية

قال عمرو فاروق الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن هناك التقاء بين مشروع الديكتاتور التركي أردوغان وبين جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن "الإرهابية" لا تعترف بفكرة الدولة الوطنية، ولا تعترف بفكرة الحدود، ولكنها ترى دولة الخلافة ومشروع الخلافة، الذي يقوم على دماء المسلمين.



وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن تبني خطاب العنف والكراهية والتطرف الإرهابي والتحريض على القتل ليس بجديد على جماعة الإخوان الإرهابية على مدار تاريخها.



كما حذّر الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، من تنفيذ عمليات من قبل جماعة الإخوان داخل الدولة المصرية في هذه الفترة، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد المجيدة.

