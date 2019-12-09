الشرطة الأفغانية تعتقل 6 أشخاص بتهمة قتل طبيب يابانى

اعتقلت الشرطة الأفغانية، اليوم، 6 رجال بتهمة قتل الطبيب الياباني تيتسو ناكامورا، البالغ من العمر 73 عامًا، والذي كان يعمل في مجال الإغاثة في أفغانستان.



وكان الطبيب ناكامورا، الذي يمثل فريق الإغاثة اليابانية بيشاور كاي قتل في كمين يوم الأربعاء، الماضي في إقليم نانكارهار، حسب ما نقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن السلطات الأفغانية وأعضاء فريق الإغاثة، حيث تم إطلاق النار على الطبيب الياباني من مسافة قريبة بنوع خاص من الرصاص لا يستخدم عادة في أفغانستان كما قُتل خمسة أفغان من بينهم سائقه وحراسه الشخصيون أثناء الهجوم.