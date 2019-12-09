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عالم

مسئول أممي يُناشد سلطات إثيوبيا بالتوقف عن حجب الإنترنت

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:48 م
جريدة الدستور
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أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي اليوم، عن قلقه إزاء الانقطاع المتكرر لخدمة الإنترنت في إثيوبيا، داعيًا المسئولين إلى التوقف عن حجب الإنترنت في البلاد.

وذكر كاي، خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، "أنا أيضًا قد تعرضت لانقطاع الإنترنت هنا في إثيوبيا الأسبوع الماضي"، قاصدًا في حديثه الانقطاع الذي حدث في الـ5 من ديسمبر الجاري، حيث أكد المسئولون أن السبب وراء هذا العطل هو محاولة وقف هجوم إلكتروني استهدف المؤسسات المالية في البلاد.

ولفت حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن السلطة في إثيوبيا عمدت إلى قطع الإنترنت 9 مرات في عام 2019، وغالبًا ما كانت تحدث أثناء الامتحانات المحلية، والاحتجاجات الشعبية، موضحًا أن قطع الإنترنت عن المواطنين يعتبر انتهاكًا لحق ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وناشد الحكومة الإثيوبية بعدم استخدام (انقطاع الإنترنت) أداة لكبح الحريات، مثنيًا على الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، الذي حاز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، لجهوده في حل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وأكد كاي أهمية هذه المرحلة بالنسبة لإثيوبيا، قائلًا: "هناك العديد من الإصلاحات التي تشهدها إثيوبيا في هذه اللحظة، لكنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات".

مضيفًا: "أن هذه هي المرة الأولى التي يُدعى فيها مقرر خاص بالأمم المتحدة لزيارة إثيوبيا مند عام 2006".

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