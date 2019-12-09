غداً.. السيدة الأولى لدولة جامبيا فى مؤتمر دعم التعليم بدول غرب أفريقيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 



تحت رعاية رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخى، وبحضور السيدة الأولى لدولة جامبيا fatoumata Bah Barrow، ولفيف من الشخصيات العامة والهامة فى افريقيا ، تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا غدا الثلاثاء فى الواحدة ظهراً مؤتمر دعم التعليم والصحة بجامبيا ودول غرب افريقيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ويعقد المؤتمر فى إطار تفعيل فلسفة الجامعة فى توطيد التواصل ودعم العلاقات والتعاون فى مجال التعليم والصحة داخل القارة السمراء