حمدى البطران يكتب: الداخلية ورجالها السابقون





تعاظمت المسئوليات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية فى الأيام الأخيرة، خصوصًا بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ودخول مصر فى مستنقع الإرهاب من جانب الجماعة الإرهابية، ولا أحد ينكر نجاح وزارة الداخلية فى تلك المهام باقتدار.

تعودت وزارة الداخلية على ألا تترك رجالها السابقين، وقد خصصت لهم إدارة هى إدارة العلاقات الإنسانية، من أجل أن تتواصل معهم، وتكون بمثابة همزة وصل بينهم وبين الوزارة. وفى نفس الوقت فإن كل وزراء الداخلية السابقين، وصولًا لوزير الداخلية الحالى اللواء محمود توفيق، يصدرون تعليماتهم بحسن الرعاية والاهتمام برجال الداخلية السابقين على اختلاف درجاتهم، وإمعانًا فى تكريمهم فإنه يطلق عليهم «من بذلوا العطاء».

وفى فبراير من كل عام كان وزير الداخلية يجتمع برجاله السابقين فى كلية الشرطة بالعباسية، ويتحدث معهم ويستمع إلى مشكلاتهم، ومع ازدياد أعداد السابقين، فقد تخلت الوزارة عن اجتماع الوزير، وأنابت السادة مديرى الأمن فى المحافظات للاجتماع بالرجال السابقين، فى فبراير من كل عام. ومع مرور الوقت، بدأت مديريات الأمن تهمل فى عقد هذا اللقاء، أو تختار أعدادًا محدودة من الموجودين فى عاصمة المحافظة، لحضور تلك المناسبة الاحتفالية، وبدأت الوزارة تفقد اتصالها برجالها السابقين.

كانت الوزارة تعطيهم نسبة من المصايف فى شواطئ البلاد، ومع ذلك لا تخطرهم بمواعيد الاشتراك، ويقتصر الأمر على أعداد محدودة جدًا، هم من يعلمون بالمواعيد، والباقى لا يعلمون. هناك جمعيات تنظم رحلات الحج والعمرة لرجال الشرطة، مثلها مثل الكثير من الوزارات، ولكنها لا تخطر رجالها بمواعيد تلك الرحلات ولا كيفية الاشتراك، مع أنهم يسددون المقابل لتلك الرحلات مثل أى جمعية أخرى من الجمعيات، التى تنظم رحلات الحج والعمرة. ومع أن الوزارة تقوم بمعالجة المدنيين فى مستشفيات الشرطة، إلا أن الرجال السابقين يقتصر علاجهم على المستشفيات المقيدة عليها بطاقاتهم فقط. ومعنى هذا أنه لو تواجد واحد منهم فى القاهرة وهو من أسيوط، ودخل مستشفى العجوزة طلبًا للكشف عليه، لشعوره بعارض مرضى لا يستدعى دخوله، فإنه لا يمكنه ذلك.

أما إذا حاول أحدهم حجز غرفة للمبيت ليلة فى القاهرة لأى سبب من الأسباب فى أى فندق من فنادق الشرطة المنتشرة فى القاهرة والمحافظات الكبرى فإنه يواجه بالرفض، والحجة هى عدم وجود أماكن فارغة لوجود ضباط الدورات التدريبية بحجز كل غرف الفنادق. ولا يمكن لأى ضابط سابق من الأقاليم أن يحجز غرفة فى أى فندق إلا إذا لجأ إلى ضابط يعرفه من إدارة الفنادق ليتوسط له لحجز غرفة.

ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعى والميكنة، فإن موقع الوزارة لا يتيح تواصل رجال الداخلية السابقين مع إدارة العلاقات الإنسانية.

ومع أن بعض الوزارات تقوم بتوزيع تليفونات كبار المسئولين على رجالها السابقين لإمكان التواصل معهم، فإن ذلك لا يحدث.

وحتى لو حاول أى رجل من الرجال السابقين الاتصال بقسم العلاقات الإنسانية، فإن ذلك يتم عن طريق أمين شرطة، ولا يمكنه أن يحصل على الرعاية التى تقررها الوزارة لرجالها، أو حتى الاتصال بمدير الأمن أو أى مسئول فى المديرية.

وعلى ذلك فإننا نريد من السيد الوزير أن يحقق لرجاله السابقين ما يلى:

■ إخطارهم بمواعيد رحلات العمرة والحج والمصايف وجمعيات الإسكان قبلها بوقت كافٍ، ووضع نسبة منهم فى تلك الكشوف.

■ ضرورة التنبيه بتوفير غرف لهم حال تواجدهم بالقاهرة والمحافظات الكبرى، وأن يقوم الضابط المقيم بالفندق بالاتصال بباقى الفنادق من أجل توفير مكان للمبيت بأى سعر.

■ ضرورة الاتصال بكبار السن منهم والسؤال عن مشكلاتهم ورعايتهم، وإنشاء دار للمسنين منهم، كما عودتهم الوزارة فى السنوات السابقة.

مع أننا نعتز ونتشرف بانتمائنا لمؤسسة الشرطة المصرية العتيقة، وسنظل أوفياء لها.

