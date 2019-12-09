الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
لواء. محسن الفحام
لواء. محسن الفحام

ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:42 م
طباعة


دائمًا ما يواكب أى تطور أو إنجاز تحققه الدولة المصرية حدوث حالة من الهلع والارتباك فى صفوف تلك الدول والأجهزة التى تضمر الشر لنا، حيث تسارع إلى التشكيك فى نتائج هذه التطورات وتلك الإنجازات بل ومحاولة التقليل من نتائجها الإيجابية، وانعكاس ذلك على الدولة بصفة عامة والمواطن المصرى بصفة خاصة.
إننا نرى اليوم حراكًا سياسيًا ناجحًا ومؤثرًا على المستوى الداخلى تقوده بعض الأحزاب السياسية وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، يشارك فيه العديد من رموز المعارضة الوطنية الشريفة، التى تهدف إلى تحقيق مصلحة المجتمع من خلال طرح الأفكار والمقترحات البناءة، التى يمكن أن تحقق ذلك بالفعل. يأتى هذا فى الوقت الذى يقوم فيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح العديد من المشروعات العملاقة والإنجازات العظيمة، التى سوف يكون لها مردودها الإيجابى على الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة بإذن الله. فى ذات الوقت نرى تلك التغيرات فى الأداء الإعلامى والحزبى بل وأداء السادة نواب الشعب فى البرلمان، وهم ينتقدون عمل بعض الوزراء ويطالبونهم بتقديم كشف حساب عما قدموه خلال فترة توليهم الحقيبة الوزارية.. بل ونرى الإعلام وهو يستضيف رموزًا للمعارضة، وهى تتحدث فى منتهى الحرية والشفافية دون أن توجه لها اتهامات بالخيانة أو السعى لإحداث فتنة فى البلاد أو بين العباد، ولكن من منطلق أن النقد البناء يُسهم بلا شك فى رفعة الوطن وتلافى الأخطاء والتجاوزات التى قد تكون موجودة فى المنظومة التنفيذية أو المحلية.
بطبيعة الحال فإن تلك المتغيرات الإيجابية التى تشهدها البلاد حاليًا قد جاءت على غير هوى أهل الشر، الذين يتربصون لأى واقعة أو حدث، محاولين استثماره لتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية فى مصر، التى وبحق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار والهدوء السياسى والأمنى ونموًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى والصحى أشاد به المجتمع الدولى فى كل التقارير التى تصدر عن المنظمات العالمية. ولعل حالات الانتحار الفردية التى وقعت مؤخرًا فى مصر، التى لم تتعدَّ ثلاث حالات حتى الآن، أعطت الفرصة لأبواق الفتنة والخيانة لكى تبث سمومها لدى الشارع المصرى من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والحسابات الوهمية على صفحات السوشيال ميديا، وتحاول أن تعطى انطباعًا بأن تلك الحوادث تمثل ظاهرة بين الشباب المصرى نتيجة للإحباط أو الفشل، فى حين أن الحقيقة على غير ذلك نهائيًا، حيث كان واحد من الذين فقدوا حياتهم بالانتحار طالبًا متفوقًا فى كلية الهندسة، والثانية أيضًا طالبة متميزة فى كلية الصيدلة، وجميع المؤشرات تؤكد أن كليهما كان يمر بحالة مرضية نفسية نتيجة اكتئاب أصابه وكان يعالج منه. وعندما تصدينا للرد على القنوات والأبواق الإخوانية، التى تبث تلك السموم من الأراضى التركية، وجدنا أن آخر خمس سنوات شهدت تركيا ٦٠٨٥٠ حالة انتحار بمعدل ١٢١٧٠ حالة فى السنة، مع ملاحظة أن عدد سكانها ٨٢ مليون نسمة.. أما العام الأخير فى مصر فقد شهد ١٦٠٠ حالة فقط نتيجة الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية مع ملاحظة أن عدد السكان ١٠٠ مليون نسمة.. كما لاحظنا أن معدل الانتحار فى تركيا زاد خلال السنة الماضية نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بينما تراجع هذا المعدل فى مصر مع مؤشرات التحسن الاقتصادى، بيد أن تلك الأبواق تحاول أن تقوم بتوظيف تلك الحوادث الفردية سياسيًا فى محاولة يائسة لتأجيج الرأى العام، وهو ما نجحنا فى التصدى له منذ بداية تلك المحاولات، وأحبطنا هذا المخطط كما نجحنا فى السابق فى إحباط العديد من المحاولات اليائسة التى تحاول دائمًا أن تؤثر على ترابط الشعب المصرى وتماسكه ومواجهته حروب الفتن المختلفة.. وقد كان الشعب المصرى بكل أطيافه هو البطل الحقيقى لإفشال تلك المخططات نتيجة الوعى الذى اكتسبه وولائه المطلق للوطن.
إننى أناشد كل المسئولين فى الدولة المصرية، كل من نطاق اختصاصه وموقعه، أن يتعامل مع تلك الحالات على الرغم من محدوديتها بجدية وحسبان، لأن ذلك يعد مسئولية مجتمعية يجب أن نتشارك فيها جميعًا، بدءًا من الأسرة وانطلاقًا إلى المسجد والكنيسة والمدرسة والجامعة وجهات العمل المختلفة، لكى نوجه الشباب بضرورة مواجهة مشكلات الحياة وصعوباتها بإيجابية.. وألا نركن إلى روح اليأس والإحباط الذى يولد الاكتئاب المؤدى بدوره إلى تلك المحاولات البائسة للانتحار.. يجب أن نقنع المرضى منهم بضرورة التداوى والعلاج دون خجل أو تردد.. فالمرض النفسى هو أحد جوانب الأمراض مثله مثل المرض العضوى.. كلاهما يصيب الإنسان وكلاهما يمكن العلاج والشفاء منه.
إن الشباب هم ذخيرة المجتمع المصرى، ومن هنا فإن المسئولية تُحتم علينا أن نرعاه ونحافظ عليه ونحتضنه ونتصدى لمشكلاته ونعالجها أولًا بأول، حتى يُسهم فى بناء الدولة المصرية الجديدة القوية بسواعده وسواعد جميع أبناء الشعب المصرى الأصيل.
وتحيا مصر..

موضوعات متعلقة

منذ يوم

انفراد.. أيمن نور يشتري فيلا في إسطنبول بـ1.3 مليون دولار (تسجيل صوتي)

منذ نصف ساعة

طبيب مزيف يسرق 10 آلاف جنيه من مريضة بقصر العيني

منذ يوم

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

منذ يوم

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

الصور

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

image description

بيراميدز يهزم نواذيبو بسداسية ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ14 طالبًا سقطوا من "لعبة ملاهي" بالدقهلية (فيديو)

طبيب مزيف يسرق 10 آلاف جنيه من مريضة بقصر العيني

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

6 مأكولات لتنظيف الكلى من السموم

هولندا تدرج "غاز الضحك" على لائحة المخدرات

عمان تستضيف الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية غدًا

نصائح لتقوية جهازك المناعى ليقاوم الفيروسات

الرئيس نيوز

هل سيتم غلق BBC قريباً بسبب التمويل؟

تطورات مفاوضات سد النهضة.. شكري يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

أيام السراج في السلطة معدودة.. الجيش الليبي يقترب من السيطرة على العاصمة

البرلمان يوافق على تحويل شوارع العاصمة الإدارية لأرشيف تاريخي

منوعات

روسيا تعلن الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف في الأولمبياد

مطالب بإلغاء الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني

معرض عن نيويورك يحول الأرقام إلى قصص نابضة بالحياة

المتحف البريطاني يكشف حقيقة الأسطورة "طروادة"

كشكول

قنا الأزهرية تعلن أسماء الفائزات بمسابقة القرأن الكريم بالمنطقة

" تحيا مصر بالتعليم" يناشد بتأجيل توزيع "التابلت" علي "أولي ثانوي"

عميد إعلام القاهرة: "ملتقى الثقافات" فرصة لتعريف الطلاب بدول العالم

تفاصيل جديدة عن المتقدمين لشغل وظائف "التوكاتسو" بالشرقية

إسلام سياسي

العثور على مقبرة جماعية لمدنيين قتلتهم الميليشيات في العراق

للمرة الأولى.. الجيش الروسي يدخل مدينة "الرقة" معقل "داعش" السابق

بلاغ جديد للنائب العام ضد المقاول الإخواني الأجير

أزمة جديدة داخل الشرق الإخوانية.. أيمن نور يستخدم ورقة ترحيل معارضيه لوقف تمردهم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
مؤمن المحمدي
منطق الضحك
المزيد

الثقافة

الخميس.. عرض ومناقشة فيلم Gravity بمكتبة المستقبل

القعيد يصحح معلومات ابنة محفوظ: لست مديرًا لمتحف والدكِ

غدًا.. "النواب" يواجه وزيرة الثقافة بـ13 طلب إحاطة

أنشطة فنية متنوعة بثقافة بني سويف

صفحتنا ع الفيس بوك