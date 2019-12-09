سينمات مصر تروج لـ3 أفلام داخل دور العرض

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال 3 أفلام دفعة واحدة وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما يقام اليوم عرض خاص لأول الأفلام وهو فيلم "استدعاء ولي عمرو" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم حورية فرغلي ومحمد عز وصبري فواز وآخرون، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.



بينما الفيلم الثاني هو "الفلوس" الذي يقوم بيطولته النجم تامر حسني وتشارك فيه عائشة بن أحمد وزينة، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، وهو من إنتاج زين الكردي وإخراج سعيد الماروق.



واستعدت دور العرض لاستقبال مجموعة من الأفلام من بينها "لص بغداد" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام وياسمين رئيس، والمقرر عرضه يناير المقبل في موسم رأس السنة.