قائمة الأفضل والأسوأ في "Hollywood 2019"

خلال العام الجارى، استقبلت دور السينما العديد من الأفلام التى استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا مؤكدًا فى قائمة أفضل أفلام العام، لكن فى الوقت ذاته كانت هناك أعمال سيئة، بل وأعمال كان يتوقع لها النقاد والجمهور مستوى أفضل من ذلك إلا أنها جاءت مخيبة للآمال.



ومع اقتراب نهاية العام، واكتمال المواسم السينمائية لـ٢٠١٩، نستعرض قائمة أفضل وأسوأ الأفلام التى عرضت خلال ٢٠١٩.



الأفضل:



Avengers: Endgame



حقق Avengers: Endgame أعلى الإيرادات فى تاريخ السينما، وصلت إلى ٢ مليار و٧٠٠ مليون دولار، وهو من إنتاج شركة مارفل، ويعد أحد أهم أفلامها الأكثر طموحًا وتأثيرًا فى الجمهور وعشاق السينما، ولا يعتبر الفيلم أحد أفضل أفلام هذا العام فقط، لأن تأثيره سيمتد لسنوات مقبلة، بسبب حجم التطور التقنى الذى نتج عنه إمتاع المشاهدين. فيلم Avengers: Endgame من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارليت جوهانسون، وإخراج أنطونى روسو وجو روسو.



Ad Astra

يعتبر من أفضل أفلام براد بيت طوال مشواره الفنى، حيث أعاده مجددًا إلى نجوميته الضائعة، ورغم أن العمل حقق نجاحًا متوسطًا فى شباك التذاكر بإيرادات بلغت ١٢٧ مليون دولار، إلا أنه نال استحسان العديد من النقاد والجمهور أيضًا، لمشاهده الرائعة والموسيقى التصويرية واكتمال العناصر الفنية، واعتبر البعض أنه من أفضل أفلام الفضاء على مدار تاريخ السينما، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جراى، وبطولة براد بيت وروث نيجا، ويدور حول رائد الفضاء روى ماكبرايد الذى يقوم بمهمة عبر نظام شمسى لكشف الحقيقة عن والده المفقود وبعثته المنكوبة التى تهدد الكون بعد ٣٠ عامًا.



Joker

استطاع العمل لبطله خواكين فينيكس أن يحقق إيرادات بلغت مليار دولار، ورغم أن الفيلم يحكى قصة إحدى شخصيات القصص المصورة فإنه لا يصنف كفيلم قصص مصورة، بل يدور فى إطار درامى ويثير العديد من الأسئلة المقلقة حول المجتمعات التى لا ترحم أبناءها، الفيلم من بطولة خواكين فينيكس، وروبرت دى نيرو، وتأليف وإخراج تود فيليبس، ويعتبر أحد أبرز الأفلام، وتدور قصته فى مدينة جوثام، إذ يتم تجاهل الكوميدى المضطرب عقليًا آرثر فليك، ليدخل فى دوامة ثورة همجية ضد المجتمع.



The IrishMan

هو الفيلم الذى شهد عودة مارتن سكورسيزى مرة أخرى وبقوة إلى المنافسة، وإثبات أنه قادر مجددًا على إحداث طفرة سينمائية حقيقية لا تنفصل عن الأجيال الجديدة، وفى هذا الفيلم، الذى قام ببطولته روبرت دى نيرو وجوبيسكى وآل باتشينو، قدم «سكورسيزى» درسًا كبيرًا للسينمائيين فى الاستفادة من المؤثرات والتقنيات الجديدة، وتمكن من صنع عالم عميق وكئيب بروح كلاسيكية، لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، ويستحق «الأيرلندى» أن يكون ضمن قائمة أفضل العام، بل إنه سيكون ضمن قائمة أفضل الأفلام فى تاريخ أفلام العصابات على مستوى العالم.



Marriage Story

من أفضل أفلام الرومانسية هذا العام، إذ لمس السيناريو أوتارًا حساسة فى العلاقات الإنسانية، ولا يدور فقط فى إطار العلاقة بين رجل وزوجته، ولكن يشمل كل أنواع العلاقات الحميمية والعائلية، والعلاقات السابقة من الأصدقاء والأحباب، ويتناول قضية مهمة وهى قضية انهيار العلاقة بين زوجين يحبان بعضهما بعضًا، الفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وآدم درايفر وميريت ويفر، وإخراج نوح باومباخ، ويعد هذا العمل رسالة مهمة ومختلفة، لأنه يقدم تصورًا لديناميكية الانهيار الزوجى وكيف يحدث، وكيف تتغير العلاقات وتتطور وتنفجر كحمم بركانية بعد أن كانت مشرقة.



الأسوأ

Serenity



يعد هذا الفيلم نقطة سوداء فى تاريخ النجم ماثيو ماكونهى، الذى يؤكد أنه مستمر فى الإخفاق، ولم يأتِ الفيلم على مستوى توقعات الجمهور ولا النقاد، لدرجة أن إيراداته فى الولايات المتحدة لم تصل حتى إلى مليون دولار، وقدّم الفيلم جرعة إحباط كبيرة لكل من شاهده، بسبب قصته غير المتماسكة وغير المفهومة بالمرة، ورغم نجومية «ماكونهى» الكبيرة وحصوله على جائزة أوسكار، فإنه فى آخر ٥ أعمال له لم تكن اختياراته على درجة كبيرة من النضج، حتى خفت بريقه نهائيًا، الفيلم بطولة ماثيو ماكونهى، آن هاثاواى، تأليف وإخراج ستيفين نايت.



Last Christmas

إذا كان فيلم سكارليت جوهانسون الرومانسى من أفضل أفلام هذا العام، فإن فيلم النجمة إيميليا كلارك من أسوأ الأفلام فى ٢٠١٩، وشعر الكثيرون من محبى إيميليا كلارك، الشهيرة بـ«أم التنانين»، بالإحباط، خاصة أن العمل لم يأتِ بالمستوى المتوقع والمنتظر بعد دورها الكبير والمؤثر فى مسلسل «صراع العروش»، وفشل الفيلم فشلًا كبيرًا ليس فقط على المستوى النقدى، لكن على مستوى الجماهير، إذا بلغت إيراداته ٣٣ مليون دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم محاولة الفيلم اصطناع البهجة والسرور ومشاعر الحب طوال ١٠٠ دقيقة عرض، الفيلم من بطولة إيميليا كلارك، وإيما تومبسون، وماديسون إنجولدسبى، وإخراج بول فيج، وتدور قصته حول فتاة تعمل فى متجر تقابل شخصًا، فتأخذ حياتها منعطفًا جديدًا.



Gemini Man

كالعادة يواصل ويل سميث الإصرار على اختياراته السيئة، إذ يقدم فى هذا العمل إخفاقًا مجددًا، بدءًا بالسيناريو السيئ، مرورًا بالقصة المكررة، وانتهاء بالنهاية المبتذلة، التى جاءت محبطة، ولم تكن محاولة استخدام التقنيات لإظهار ويل سميث فى شبابه ناجحة، بل إنها فى بعض الأحيان، خاصة فى مشاهد الظلام، بدت وكأنها مشاهد كوميدية، ولم يحقق الفيلم فى دور العرض الأمريكية الإيرادات المتوقعة، إذا بلغت ٤٨ مليون دولار، فى حين أن ميزانية الإنتاج وصلت إلى ١٣٨ مليون دولار، وهو فشل يؤكد أن النجم الأسمر الأمريكى يقف على حافة الخطر.



Glass

حاول المخرج نايت شيامالان فى هذا العمل أن يعيد استنساخ نجاح فيلمى Unbreakable وSplit، ما جعله مشتتًا بعض الشىء، وفى نهاية الفيلم باتت المشاهد غير متناغمة ومخيبة للآمال، وجاء الفيلم غير مرضٍ فى نهاية المطاف، فقد اتخذت النهاية تحولات غير منطقية، وبطريقة مبتذلة ومتناقضة مع تكوينات الشخصيات وطبيعتها، ولم يترك الفيلم أثرًا مثل جزءيه السابقين، وهو ما يؤكد أن الفيلم نال قسطًا من الفشل لا يستطيع أحد إنكاره، وقد حقق إيرادات متوسطة تخطت ١٠٠ مليون دولار فى الولايات المتحدة،

وتدور قصة الفيلم حول إعادة تقديم شخصية ديفيد دان، الذى يعمل كرجل محارب يسعى لتحقيق العدالة بمساعدة أحد المقربين.



Dumbo

تتمنى شركة ديزنى، أن تمحى هذا الفيلم من أرشيفها بعد فشل تجارى غير مسبوق لأفلامها التى تتخطى مليارات الدولار، فى حين أن هذا الفيلم لم تتخط إيراداته ١١٤ مليون دولار فى أمريكا، وغير ذلك فإن الفيلم ملىء بالكوارث التى جعلت النقاد يقولون إنه فيلم تم تغليفه لإغاظة الجمهور، وانتقد كثيرون عدم تماسك الفيلم وافتقاره إلى التسلية أو الرسالة الحقيقية الواضحة، ليبدو الفيلم فى النهاية غير ناضج ولا جدوى منه.