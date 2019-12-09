الإمارات تثمن حرص إستونيا على تعزيز التعاون العسكري

ثمن وزير الدولة لشئون الدفاع في أبوظبي محمد بن أحمد البواردي زيارة وزير الدفاع الإستوني يوري لويك للدولة، وحرصه على تعميق أواصر التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم، أن الجانبين بحثا علاقات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، وناقشا سبل تطويرها وتعزيزها، كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها.