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طبيب شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بـ"فيروس" في الدم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:38 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور شريف عبد الحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون بجامعة عين شمس، أحد الأطباء في الفريق الطبي المعالج للإعلامي شريف مدكور، إن هناك فيروس إنفلونزا منتشر هذه الفترة، والمشكلة أن الفيروس أصاب الإعلامي شريف مدكور بشكل عنيف نظرا لضعف مناعته.

وأضاف "عبد الحليم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية ساره حازم: "تسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة شريف مدكور بشكل كبير"، لافتا إلى أن هذا الفيروس لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على مرحلة علاجه، حيث تم إنهاء فترة علاجه، والآن هو في مرحلة المتابعات، مؤكدا أنه الآن بصحة جيدة.

وتابع: "أي شخص يتناول أدوية كيماوي من المفترض ألا يحتك بأي شخص لديه أي نوع من التهابات الحلق لأن مناعته تكون أضعف مقارنة بالشخص العادي، كما يجب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة".

وأوضح أن حالة شريف مستقرة الآن، حيث انخفضت درجة حرارته وأصبحت 38، كما تحسنت الأنيميا بشكل جيد.

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