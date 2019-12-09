"استدعاء ولي عمرو" في التاكسي: دعاية جديدة لعرض خاص

شهدت ساحة سينما جلاكسي وجود عدد من سيارات التاكسي عليها بوسترات وأفيشات فيلم "استدعاء ولي عمرو" الذي سيقام عرض خاص له خلال الساعات القليلة المقبلة، وهى المرة الأولى التي تحدث من خلال استغلال السيارات في الدعاية.



يتم عرض الفيلم بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي وهو بطولة "محمد عز، حورية فرغلى، مي كساب، محمد لطفي، صبرى فواز، ندى بهجت، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.



ومن المقرر أن يحضر جميع أبطال الفيلم داخل العرض الخاص، إضافة لحضور عدد من الضيوف وبعض الصحفيين والقنوات الإعلامية.