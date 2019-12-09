اليمن يشدد قبضته الأمنية بعد سلسلة اغتيالات في عدن

نظمت الأجهزة الأمنية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حملة ضد الدراجات النارية وحاملي الأسلحة، عقب تصاعد وتيرة الاغتيالات ومقتل عدد من القيادات العسكرية.



وقال العقيد أبو كبر الشعيبي - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث"، اليوم:"إنه عقب الحوادث التي تعرض لها رجال الأمن جراء الاغتيالات، استؤنفت الحملة على الدراجات المخالفة وحاملي الأسلحة دون ترخيص؛ لملاحقة العناصر المتطرفة التي تحاول العبث بأمن واستقرار المدينة"، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن احتجاز مئات الدراجات في منطقة "الكراع والشيخ عثمان" بوسط عدن.



وكانت عدن قد شهدت سلسلة اغتيالات خاصة في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة، حيث اغتال مجهولون قائد القوة البشرية في الحزام الأمني ومدير البحث الجنائي في المنصورة والصولبان عبر دراجات مجهولة الهوية.