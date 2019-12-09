الجدعان: إعادة استثمار أموال أرامكو يساهم في الإيرادات الحكومية

قال وزير المالية السعودي، اليوم، إن إعادة استثمار أموال الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية سيساهم في خلق مزيد من الإيرادات للحكومة.



وقال الوزير محمد الجدعان بعد الإعلان عن ميزانية 2020 البالغة قيمتها 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) إن توقعات الميزانية للإيرادات متحفظة في ضوء قتامة الآفاق الاقتصادية العالمية.