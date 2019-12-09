الجزائر تخفض 12 ألف برميل من إنتاجها للبترول يوميًا

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب اليوم، إن بلاده العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستخفض إنتاجها من النفط الخام 12 ألف برميل يوميا امتثالا لاتفاق وافق عليه منتجون آخرون بهدف إحداث توازن في سوق النفط العالمية.



وكانت أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج يشمل كمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا.



وقال عرقاب للإذاعة المحلية ‭‭‬‬:"حصة الجزائر الإضافية هي 12000، لا أعتقد أن هذا سيكون له تأثير على عقودنا وصادراتنا"، و"يهدف هذا القانون إلى إيجاد شراكات مربحة".



وتنتج الجزائر حاليا ما يُقدر بمليون برميل يوميا لكن النمو في الطلب المحلي يؤثر سلبا على إيرادات الطاقة الكلية.



وأقرت الجزائر قانونا جديدا للطاقة لجعل القطاع أكثر جاذبية لمستثمري النفط الأجانب.