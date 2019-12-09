الاتحاد الأوروبى: نُمهد لفرض عقوبات ضد انتهاك حقوق الإنسان

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم، إن الدول الأعضاء بالتكتل تمهد الطريق لإعداد نظام عقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وهو نظام يشبه قانون ماجنيتسكي الأمريكي للعقوبات.



وأضاف بوريل عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "بناءً على طلب العديد من الدول الأعضاء، اتفقنا على بدء العمل التحضيري لوضع نظام عقوبات عالمي لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".



وتابع بوريل قائلًا إن هناك "إجماعا قويًا" بشأن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تزال لديها بعض التحفظات.



وأوضح بوريل أن المطلوب الآن هو اتخاذ سلسلة من الخطوات، بما في ذلك إعداد نصوص قانونية.



وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن دعمه لنظام العقوبات الأوروبي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع "النتائج المترتبة على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.