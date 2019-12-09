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الثقافة

الخميس.. عرض ومناقشة فيلم Gravity بمكتبة المستقبل

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:16 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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تستضيف مكتبة المستقبل بجسر السويس بالقاهرة، عرض ومناقشة فيلم "Gravity"، يديرها فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك، في الخامسة من مساء الخميس المقبل.

الفيلم خيال علمي إنتاج 2013، ومن إخراج ألفونسو كوارون، وبطولة ساندرا بولوك وجورج كلوني، وفاز الفيلم بـ7 جوائز بحفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والثمانين، وهو صاحب الحصة الأكبر من جوائز الأوسكار.

تدور أحداث العمل حول المهندسة راين ستون التي ترسل في أول مهمة مكوك فضاء لها برفقة رائد فضاء مخضرم مات كاوسكي، الذي يقود مهمته الأخيرة، خلال المشي في الفضاء، يرتطم حطام قمر صناعي بالمكوك ويدمره تقريبا، تاركا الاثنين في الفضاء مع كمية محدودة من الهواء، يتوجب عليهما العمل للنجاة، دون وسائل اتصال بالأرض.

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