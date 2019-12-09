ولاء الشيخ يكتب: أحفاد (طلعت حرب)







لا ينكر منصف أن الفترة الأخيرة شهدت تحقق طفرة ملموسة فى قطاعات الدولة المختلفة شعر بنتائجها المواطن المصرى، وهناك سعى حثيث من جانب الدولة للنهوض بمختلف المؤسسات وبما يعود فى النهاية بالنفع على المواطنين، ولكن هناك فئة متربصة من (أهل الشر) الذين لا يهمهم سوى تشويه هذه الإنجازات من خلال التركيز على بعض السلبيات - التى وجدت نتيجة لتراكمات تعود لعشرات السنين- لإعطاء انطباع - بالطبع خاطىء- بأن الأوضاع فى مصر ليست على ما يرام مع إهالة التراب على كل إنجاز يتحقق فى ربوع الوطن، وتصدير صورة سوداوية مغايرة للواقع الذى يشهد كل يوم إنجازًا يتحقق فى مختلف مؤسسات الدولة.. وأعتقد أنه من الواجب على كل مصرى أن يعمل على نشر هذه الإنجازات للبناء عليها، وقطع الطريق على (أهل الشر) الذين لا يريدون خيرًا لمصر التى ستظل دائمًا وأبدًا محفوظة بعناية الله وقائدة فى منطقتها ومحيطها العربى والإفريقى والشرق أوسطى.

ومن بين نماذج النجاح التى تدعو للاعتزاز والفخر، ما يحدث الآن فى (بنك مصر) من ملحمة مصرية حقيقية لا تقف عند حد معين من التطور، فإذا ما تصادف وقادتك قدميك إلى (بنك مصر) فى أى مكان فى ربوع وطننا الغالى ستجد (نهضة مصرفية حقيقية) لم تقف عند مرحلة زمنية ولكنها تطور من نفسها بصفة مستمرة مواكبة للتطورات التى تحدث فى العالم، وما يدهشك فى تجربة بنك مصر أنها تمزج بين عراقة الماضى وتكنولوجيا العصر، ولما لا وأن تجربة بنك مصر منذ بداية النشأة هى (حكاية إصرار وعزيمة مصرية) تخطت كل عوامل اليأس والأحباط بدأها المصرى العظيم (طلعت حرب) ويكملها الآن أحفاده فى (بنك مصر).

وبالطبع فأن تجربة (طلعت حرب) فى إنشاء بنك مصر تدعو للفخر والإعتزاز من كل مصرى.. فبنك مصر بحق هو (إبن مصر) ونبتة مصرية حقيقية مروية من نيل مصر العظيم.. ومن يقرأ سيرة ومسيرة طلعت حرب يقف إجلالًا وتقديرًا لهذا الرجل الوطنى حتى النخاع، كما أن تجربته تعطينا الأمل فى أن النهوض بأى قطاع أمرسهل جدًا.

فطلعت حرب ولد فى 25 نوفمبر عام 1967م بقصر الشوق بالجمالية أى فى حى من أحياء القاهرة التاريخية، وبالتالى تطبع بطباع أهلها، التى تتمحور حول الحرص على صلات الرحم وستر العائلة واحترام الكبير، ووصل طلعت حرب إلى صدارة المشهد الاقتصادى فى عصره بعصاميته، فأبوه كان موظفًا فى مصلحة السكك الحديدية. وكان تفكير طلعت حرب يتركز فى تخليص اقتصاد مصر من قبضة الأجانب، فبدأ فى إنشاء بنك مصر عام 1920م برأسمال بلغ 80 ألف جنيه، ووصل رأسماله عام 1927م إلى مليون جنيه، وحقق البنك نجاحات غير مسبوقة أدت إلى إنشاء 14 شركة غطت أوجه النشاط الاقتصادى، ومنها مطبعة مصر وشركات مصر لحليج الأقطان، ومصر للنقل والملاحة، ومصر للتمثيل والسينما، ومصر لنسج الحرير، ومصر لمصايد الأسماك، ومصر للكتان، ومصر لتصدير الأقطان، ومصر للطيران، ومصر لعموم التأمينات، ومصر للملاحة البحرية، ومصر للسياحة.

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج هى أبرز شركات بنك مصر، وكانت بداية شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مدهشة وتدعو للفخر، فقد بدأ العمل فيها بشراء آلات غزل بريطانية قديمة، وعندما بدأت فى العمل كانت مثار سخرية ممن يمكن أن نطلق عليهم (أهل الشر)، ولكن طلعت حرب لم يرد على انتقاداتهم اللاذعة التى كانت تهدف إلى إحباط عزيمة مصر الناهضة، ونجح طلعت حرب مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى هزيمة كل العقبات وأصبحت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمثابة الجوهرة فى تاج الصناعة المصرية.

وأصبحت منسوجات (غزل المحلة) تنافس المنسوجات الأوروبية والأمريكية، لدرجة أن القماش المصرى المصنوع فى المحلة الكبرى كان يتفوق على القماش اليابانى من حيث الجودة والتحمل، حيث كان القماش اليابانى يبدأ فى التمزق إذا وصل احتماله إلى 70 رطلًا، بينما القماش المصرى لا يتمزق إلا إذا وصل معدل احتماله إلى 420 رطلًا.

وفى 21 أغسطس عام 1941م توفى (طلعت حرب) تاركًا وراءه تجربة ثرية فى النهوض بالاقتصاد الوطنى حتى فى وجود أعتى العقبات ومختلف الصعوبات فضلًا عن هزيمته لكل عوامل اليأس والإحباط والإنتقادات الساخرة.. ورغم رحيله عن عالمنا منذ عشرات السنين ستبقى تجربته خالدة مكتوبة بحروف من نور فى صفحات تاريخنا الوطنى.. رحم الله طلعت حرب، وحفظ تجربته الرائدة (بنك مصر) كما لا يفوتنى أن اوجه التحية والتقدير لقيادات بنك مصرالحالية وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة البنك المصرفى (محمد الأتربى) ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرفى المجتهد (عاكف المغربى) وكل فريق العمل ببنك مصر على جهودهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة فى بنك مصر ولما لا وهم (أحفاد طلعت حرب).







