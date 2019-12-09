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اليوم.. ذكرى استشهاد تلميذ بطرس الرسول وبطريرك رومية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:26 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى استشهاد البابا أكليمنضس أسقف رومية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إن القديس أكليمنضس أسقف رومية، ولد بنفس المدينة، ووالده شريف الحسب اسمه فستينوس وكان أحد أعضاء مجلس الأعيان، فعلمه وأدبه بالأداب اليونانية، ولما قدم رومية القديس بطرس الرسول وسمع أكليمنضس بكرازته، استدعاه إلى مجلسه وباحثه كثيرًا، فبين له الرسول بطلان عبادة الأوثان، وأثبت له ألوهية السيد المسيح الذي به يبشرون وباسمه تجري المعجزات، فآمن على يديه وتعمد منه.

وأضاف السنكسار أنه كان يكتب سير التلاميذ وما يقاسونه على أيدي الملوك والولاة، ثم بشر في مدن عديدة وآمن علي يده كثيرون، وهو الذي سلم إليه الرسل كتب قوانينهم، وصار بطريركا على رومية في أواخر القرن الأول المسيحي، فبشر فيها ورد كثيرين من أهلها إلى معرفة السيد المسيح، وسمع عنه الملك ترايان، فاستحضره مقبوضًا عليه وأمره بالسجود للأوثان، وإنكار السيد المسيح فلم يطعه، وإذ خشي الملك من تعذيبه أمام أهل المدينة وأهله، نفاه إلى إحدى المدن، وكتب رسالة إلى واليها ليعذبه ثم يقتله، فربط الوالي عنقه بمرساة وألقاه في البحر.

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