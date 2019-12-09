"المسيحية والخبز".. مقال جديد للأنبا موسى أسقف الشباب

خصّصَ الأنبا موسى أسقف عام الشباب الأقباط الأرثوذكس، ووكيل معهد الرعاية والتربية الكنسية، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن العمل الاجتماعي.



وجاء ذلك تحت عنوان "المسيحية والعمل الاجتماعي.. المسيحية والخبز"، حيث أوضح من خلاله دور العمل المسيحي في اهتمامه بالاحتياجات الإنسانية كما الروحية علي حد سواء.



وجاء ذلك وفق بيان رسمي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي لها.



يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وكان قد أسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الآن الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.